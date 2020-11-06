Pazaryeri Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı - Son Dakika

Pazaryeri Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.
Belediyenin toplantı salonunda bir araya gelen meclis üyelerince, 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda, Dodurga Belediyesi ile kardeş belediye olunması konusu, arsa satışı, belediye dükkanlarının yeni satış fiyatı tespiti, Almanya-Taufkirchen Belediyesi ile kardeş belediye olunması, konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı Tekin, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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