Pazaryeri Kaymakamı Altay, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı - Son Dakika
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Pazaryeri Kaymakamı Altay, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı

25.05.2022 10:26
Pazaryeri Kaymakamı Altay, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ferhat Altay, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ferhat Altay, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Altay, köylerde vatandaşların genel ve temel ihtiyaçlar dışında aşırı su tüketmemeleri konusunda bilgilendirilmesini istedi.

Altay, ormanlık alanlarda izinsiz ve kaçak ağaç kesiminin yapılmaması için azami özen gösterilmesi, her türlü olumsuzluk halinde jandarma ve Orman İşletme Şefliğine ihbarda bulunulması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Altay, muhtarlardan köylerindeki çiftçilere, kullandıkları traktörlerde rops demiri, ışık donanımı, römorklarda ise reflektör bulundurmaları konusunu hatırlattı.

Traktör kazalarında ölümleri ve yaralanmaları en aza indirmek adına sürücülerin uyarılmasını isteyen Altay, jandarma ve emniyet görevlileri tarafından sıkı bir kontrol yapılacağını aktardı.

Toplantıya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pazaryeri Kaymakamı Altay, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı - Son Dakika


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