Kırıkhan'da Atatürk'ü Anma ve Saygı Yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Kırıkhan'da Atatürk'ü Anma ve Saygı Yürüyüşü yapıldı

16.05.2022 11:48
Kırıkhan'da Atatürk'ü Anma ve Saygı Yürüyüşü yapıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında "Atatürk'ü Anma ve Saygı Yürüyüşü" yapıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında "Atatürk'ü Anma ve Saygı Yürüyüşü" yapıldı.

Kırıkhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı önünden başlayarak 15 Temmuz Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkhan'da Atatürk'ü Anma ve Saygı Yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


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