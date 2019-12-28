Pazaryeri'nde 'Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Pazaryeri'nde 'Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme' etkinliği - Son Dakika

Pazaryeri'nde 'Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme" etkinliği

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitim veren Beşeylül İlkokulunda "Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme" etkinliği düzenlendi.

Pazaryeri'nde 'Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitim veren Beşeylül İlkokulunda "Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme" etkinliği düzenlendi.


Beşeylül İlkokulunda 2-A sınıfı öğretmeni ve etkinliğe katılan 9 veli ile "Birlikte kitap okuma ve değerlendirme" etkinlikleri gerçekleştirildi. Şu ana kadar 3 aylık süreçte iki farklı kitabı okuyup değerlendiren veliler çocuklarına daha kaliteli yaşam sunmak adına öğretmenleri önderliğinde kitap üzerine söyleşide bulundular.


Bu bağlamda ilk etkinlikte Doğan Cüceloğlu'nun "Geliştiren Anne-Baba" adlı kitabı üzerine değerlendirmelerde bulunulurken ikinci etkinlikte Dr. Özgür Bolat'ın "Beni Ödülle Cezalandırma" adlı kitabını okuyup ve değerlendirmesi yapıldı. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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