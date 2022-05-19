Pazaryeri'nde kazı malzemeleriyle yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Pazaryeri'nde kazı malzemeleriyle yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı

19.05.2022 16:27
Pazaryeri'nde kazı malzemeleriyle yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde durdurulan bir araçta kazı malzemeleriyle yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde durdurulan bir araçta kazı malzemeleriyle yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ahmetler Köyü Karaçalı mevkisinde şüphe üzerine 16 TT 832 plakalı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bulunan kazı malzemeleri ve iki dedektör muhafazaya alındı.

Araçtaki C.T, O.K, S.K. ve K.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde kazı malzemeleriyle yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pazaryeri'nde kazı malzemeleriyle yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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