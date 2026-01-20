Pazaryeri'nde Tarımsal Bilgilendirme Toplantıları - Son Dakika
Pazaryeri'nde Tarımsal Bilgilendirme Toplantıları

20.01.2026 09:51
Pazaryeri'nde çiftçilere tarımsal destekler ve hastalıklarla mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal üretimin güçlendirilmesi amacıyla köy ve mahallelerde üreticilere yönelik kapsamlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından ilçe merkezi mahalleleri ile köylerde düzenlenen toplantılarda, üreticilere tarımsal destekleme programları, başvuru süreçleri, bitkisel hastalıklar ve bu hastalıklarla etkili mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Toplantılarda söz alan çiftçiler, sahada karşılaştıkları sorunları doğrudan yetkililere iletme imkanı bulurken, uzman personel tarafından sorunlara yönelik çözüm önerileri ve uygulamaya dönük bilgiler paylaşıldı. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantılarda, doğru ve güncel bilginin üreticiye zamanında ulaştırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür bilgilendirme çalışmalarının tarımda verimliliğin artırılması, bilinçli üretimin yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklerden en etkin şekilde yararlanması amacıyla devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

