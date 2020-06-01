Peak Games: 1,8 milyar dolara ABD'li Zynga'ya satılan Türk oyun şirketi hakkında bilinenler - Son Dakika
BBC

Peak Games: 1,8 milyar dolara ABD'li Zynga'ya satılan Türk oyun şirketi hakkında bilinenler

İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games, 1,8 milyar dolara ABD'li oyun devi Zynga'ya satıldı.

Peak Games: 1,8 milyar dolara ABD'li Zynga'ya satılan Türk oyun şirketi hakkında bilinenler, System.String[]

İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games, 1,8 milyar dolara ABD'li oyun devi Zynga'ya satıldı.

Peak Games 2010'da Sigar Şahin tarafından kurulmuş, zaman içinde oyunları 193 ülkede indirilen bir şirkete dönüşmüştü.

Peak'in sitesinde yer alan açıklamaya göre bu satışla birlikte Zynga'nın günlük aktif oyuncu sayısı yüzde 60 artacak.

Peak'in en popüler oyunları olan Toon Blast ve Toy Blast, en çok indirilen 20 oyun arasında yer alıyor.

İki oyunu her gün toplamda 12 milyon civarında kişi oynuyor.

Zynga'nın CEO'su Frank Gibeau, Sidar Şahin ve ekibinin Zynga'ya dahil olacağını söyledi ve "Onları aramıza katmaktan onur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle türü oyun yapımcılarından biri" dedi.





Satışın ardından Anadolu Ajansı'na konuşan Şahin ise "Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye'de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar" dedi.

Zynga Peak'in hisselerinin tamamını satın alırken karşılığında yarısı nakit yarısı da Zynga hissesi olarak 1,8 milyar dolar ödeyecek.

Zynga'nın piyasa değer 9,11 milyar dolar.

Üç yıl önce kart oyunları bölümünü almıştı

İki şirket bu birleşmeden önce de işbirliği yapmıştı. 2017'de Zynga Peak'in kart oyunları bölümünü 100 milyon dolar nakit karşılığında satın almıştı. O dönem Peak'ten aldıkları Spades Plus ve Gin Rummy Plus alanlarında dünyanın en popüler mobil oyunlarıydı. Türkiye'de çok popüler olan 101 Okey Plus ve Okey Plus da bu alımla Zynga'ya geçmişti.

Peak'in İstanbul kart oyunları stüdyosu böylece Zynga'nın küresel stüdyolarına dahil edilmişti.

O dönem Türkiye, Zynga Poker'in en büyük 3. pazarı konumundaydı.

Yahoo Finance'da yer alan habere göre Zynga, o dönem Peak'in elinde kalan iki oyun olan Toon Blast ve Toy Blast'i de 100 milyon dolara almak istemiş fakat Peak buna yanaşmamıştı.

Aradan geçen yıllarda bu iki oyunun popülerliği artmış ve Peak'in değerini de katlamıştı. Bu iki oyuna rakip çıkaran Zynga'nın oyunları ise aynı popülerliğe ulaşamamıştı.

Peak'e daha önce yatırım yapmış şirketler arasında Avrupalı girişim sermayesi şirketleri Earlybird ve Hummingbird vardı.

2018 sonundaki hisse yapısına göre şirketin yüzde 21'i Sidar Şahin'e ait, yüzde 40'ından fazlası ise Earlybird'ün elinde.

Sidar Şahin kimdir?

Peak'in kurucusu Sidar Şahin daha önce pek çok girişimde bulunmuştu.

Bunlardan ilki, 2003 yılında kurduğu mobil oyun şirketi Funpac'ti. Şirket bugün Mynet bünyesinde faaliyetine devam ediyor. Geçen yıl yayınlanan haberlerde Mynet'in Funpac stüdyolarına 5 milyon dolar yatırdığı yer almıştı.

Şahin 2005 yılında Funpac'teki görevinden ayırılarak izlesene.com adlı video sitesini kurdu. Hızla Türkiye'nin en çok izlenen sitelerinden biri olan site, Nokta İnternet Teknolojileri'ne satıldı.

Şahin'in kurduğu bir diğer oyun şirketi olan Gamegarden da Doğan Holding'e satılmıştı.

Şahin 2010'da trendyol.com sitesinin de kurucuları arasında yer aldı. Bu e-ticaret sitesi de daha sonra Çinli alibaba.com'a satıldı.

Şahin 2018'de Ekonomist dergisi tarafından Yılın Erkek Girişimcisi seçildi.

Teknoloji sitesi TechCrunch'a göre Peak'te 100 kişi çalışıyor. Şirketin internet sitesinde de 32 açık iş pozisyonu olduğu görülüyor.

Peak, Zynga'nın bugüne kadar yaptığı en büyük alım oldu. Alımın duyurulmasının ardından Zynga hisseleri artışa geçti.

Piyasalardaki koronavirüs paniğiyle birlikte Şubat ayında 6 doların altını gören Zynga hisseleri son haftalardaki yükselişine hız katarak bugün 10 dolara yaklaştı.

2007'de San Francisco'da kurulan şirketin çalışan sayısı geçen yıl 1.800'ü geçmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "İlk Türk unicorn yani Turcorn hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 08:02 

Son Dakika Dünya Peak Games: 1,8 milyar dolara ABD'li Zynga'ya satılan Türk oyun şirketi hakkında bilinenler - Son Dakika Dünya

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