Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

23.05.2026 11:33
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından bir tepki de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den geldi. Sánchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den yapılan açıklamada butlan kararı için "Bu, demokratik bir sistemin alay konusu yapılmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleşen CHP 38. Olağan Kurultayı’nı, "şaibe" ve "delegelerin iradesinin sakatlanması" nedeniyle geçersiz sayması, sadece Türkiye’de değil, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı buldu. Kararla birlikte CHP'nin seçilmiş yönetimi ve Genel Başkanı Özgür Özel’in yetkileri tedbiren kaldırıldı.

İSPANYA BAŞKANI PEDRO'NUN BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI SOSYALİST ENTERNASYONAL KARAR TEPKİ GÖSTERDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in liderliğini yaptığı, merkezi İspanya'da bulunan Sosyalist Enternasyonal, gelişmeye ilişkin yaptığı resmi açıklamada, karara tepki göstererek  CHP ve Özgür Özel’e destek verildiği duyuruldu.

Sosyalist Enternasyonal ise Türkiye'deki ‘mutlak butlan’ kararını “tamamen hukuka aykırı” şeklinde nitelendirirken, şu ifadelere yer verdi:

“Bu karar, Türkiye’nin demokratik sistemine indirilmiş bir darbedir. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’na yönelik benzeri görülmemiş yasağın da devamıdır. Türkiye karanlık bir döneme giriyor. Ana muhalefet partisini ortadan kaldırmak için iyi hazırlanmış bir plan. Otoriter bir sistemin yol haritası. AB, artık kör ve sessiz kalamaz. Türk yetkililer, adaleti bu şekilde silahlandırarak, muhalefetin ‘yeni’ liderini, yüzyıllık CHP’nin kayyumu olarak atamış gibi davranıyorlar. Bu, demokratik bir sistemin alay konusu yapılmasıdır.”

Açıklamada ayrıca, Sosyalist Enternasyonal’in CHP ve mevcut yönetimiyle dayanışma içinde olduğu ve demokrasiye sahip çıkacaklarını belirten mesajlar yer aldı.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN ÖVMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pedro Sánchez’e “değerli dostum” ve “kardeşim” şeklinde hitap ederek, özellikle Sánchez’in Filistin meselesinde İsrail'e karşı sergilediği net tutumu övmüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 24 Mart 2026’daki açıklamasında, Sánchez’in tutumunun tüm Müslüman ülkeler için örnek teşkil ettiğini savunmuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ebede Yolculuk Ebede Yolculuk:
    Delege satın almak demokratillikmi oluyormuş? biri arkadaşa söylesin kendi işime baksın. 0 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    1 tane doğru olur onu görmek için de ispanyol kenyalı ya da japon olmak gerekmez doğru her yerde doğrudur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
