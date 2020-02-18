PEGIDA hareketi 200. gösterisini yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel PEGIDA hareketi 200. gösterisini yaptı - Son Dakika

PEGIDA hareketi 200. gösterisini yaptı

21 dakika önce

"Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) adlı hareket 200. gösterisini gerçekleştirdi.

PEGIDA hareketi 200. gösterisini yaptı, System.String[]

"Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) adlı hareket 200. gösterisini gerçekleştirdi.

Almanya'nın Dresden kentinde yaklaşık 6 yıl önce kurulan ve her hafta pazartesi günleri İslam karşıtı gösteri düzenleyen PEGIDA'nın 200. eylemine katılan, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Björn Höcke de destek verdi.

Yaklaşık 4 bin PEGIDA'cının katıldığı gösteride, AfD'li siyasetçi "Höcke Höcke" şeklinde tezahüratlarıyla sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Höcke'nin konuşmasında, "Davamız için kavga etmeliyiz." ifadesini kullanması, sosyal medyada "Adolf Hitler"in "Kavgam" adlı kitabına göndermeler yapılarak yorumlandı.

Höcke konuşmasında ayrıca Başbakan Angela Merkel'i Alman halkını satmakla suçladı.

Bu arada, aynı alanda toplanan yaklaşık 3 bin kişi de PEGIDA ve AfD'li siyasetçiyi protesto etti.

Polis iki gösteri arasında zincir şeklinde durarak yoğun güvenlik önlemi aldı.

PEGIDA hareketinin geçmişi

PEGIDA grubu, ilk eylemini 20 Ekim 2014 tarihinde Dresden'de düzenlemiş, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla 12 kişi tarafından organize edildiği öne sürülen bu eyleme 350 kişi katılmıştı.

Pazartesi günleri yapılan gösterilere katılanların sayısı sürekli artarak 2015'in ocak ayı ortasında 25 bine çıkmıştı. Ancak daha sonra bu gösterilere katılım azalmış, son aylardaki katılım sayısı 2 bin ila 3 bin arasında değişmişti.

Almanya dışında ve ülkenin diğer kentlerinde de yabancı düşmanı gruplara ilham kaynağı olan PEGIDA hareketini taklit eden oluşumlar ortaya çıkmış, Berlin'de BAERGIDA, Köln'de KOEGIDA, Münih'te BAGIDA, Leipzig'de LAGIDA gibi benzer gruplar kurulmuştu.

Almanya, Dresden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 17 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu Van, 2 dakika arayla meydana gelen depremlerle sarsıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 03:05:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PEGIDA hareketi 200. gösterisini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]