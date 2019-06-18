Pekcan: "Türkiye'nin riskli coğrafyalardaki başarılarını da göz önünde tutarak beraber işbirliği...
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- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması Hediye takdimi ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:56 Kaynak: AA
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın konuşması
Hediye takdimi ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye- Birleşik Krallık
Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı"na katıldı. (2)
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