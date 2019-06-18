Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Türkiye'nin riskli coğrafyalardaki başarılarını da göz önünde tutarak beraber işbirliği...
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Pekcan: "Türkiye'nin riskli coğrafyalardaki başarılarını da göz önünde tutarak beraber işbirliği...

27 dakika önce

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması Hediye takdimi ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı"na katıldı.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
Hediye takdimi ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye- Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı"na katıldı. (2)
Pekcan: Türkiye'nin riskli coğrafyalardaki başarılarını da göz önünde tutarak beraber işbirliği...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:56 Kaynak: AA
Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık, Türkiye, Güncel
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