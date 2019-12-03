Son Dakika Haberleri: Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Son Dakika Güncel Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi (2) - Son Dakika

Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi (2)

6 saat önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından şehidin öz geçmişi ve dualar okundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, şehidin ailesini teskin etti.

Töreninin ardından şehit Kurt'un naaşı, defin işlemi için Mutki ilçesi Dereyolu köyüne uğurlandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani de katıldı.

Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi (2)

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı
Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 20:40:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]