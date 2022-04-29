Pençe-Kilit Operasyonu Kapsamında 369 El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi, 81 Mağara ve Sığınak Ele Geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu Kapsamında 369 El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi, 81 Mağara ve Sığınak Ele Geçirildi

29.04.2022 17:10

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu’nun başladığı 17 Nisan’dan bugüne kadar 369 el yapımı patlayıcı imha edildiğini, terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınağın da ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca operasyon kapsamında bugüne kadar 57 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu'nun başladığı 17 Nisan'dan bugüne kadar 369 el yapımı patlayıcı imha edildiğini, terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınağın da ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca operasyon kapsamında bugüne kadar 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"369 EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLİRKEN TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT 81 MAĞARA VE SIĞINAK ELE GEÇİRİLDİ"

"Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor.

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan komando ve Özel Kuvvetler unsurları, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve sözde karargahlara tek tek giriyor.

Bölgede arama-tarama faaliyetlerini de sürdüren Mehmetçik, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve malzemeyi ele geçirdi.

Operasyonun başladığı 17 Nisan'dan bugüne kadar 369 el yapımı patlayıcı imha edilirken terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınak ele geçirildi."

"PENÇE KİLİT OPERASYONU'NDA BUGÜNE KADAR 57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Makineli tüfeğin de yer aldığı 94 ağır silahı ele geçiren Mehmetçik, aralarında roketatar, bombaatar, havan ve ağır silahlara ait 20 binden fazla mühimmat buldu.

Teröristlere ait mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilirken mağaralardan jeneratör, televizyon dahil çok sayıda malzeme de çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi."

BAKANLIK SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bakanlık sosyal medya hesabından da operasyona ait görüntüler yayınlayarak şu açıklamayı yaptı:

"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Mehmetçiklerimiz, teröristlere ait 369 el yapımı patlayıcıyı imha ederken 81 mağara ve sığınağı da ele geçirdi."

Pençe-Kilit Operasyonu Kapsamında 369 El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi, 81 Mağara ve Sığınak Ele Geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu Kapsamında 369 El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi, 81 Mağara ve Sığınak Ele Geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu Kapsamında 369 El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi, 81 Mağara ve Sığınak Ele Geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu Kapsamında 369 El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi, 81 Mağara ve Sığınak Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Nisan, Terör, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu Kapsamında 369 El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi, 81 Mağara ve Sığınak Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu Kapsamında 369 El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi, 81 Mağara ve Sığınak Ele Geçirildi - Son Dakika
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