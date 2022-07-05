Irak 'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit düştü. Aileye acı haberi, Düzce Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş ulaştırdı. Şehidin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyündeki baba evinde yas hakim. Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğu haberini alan vatandaşlar, şehidin evine taziye ziyaretinde bulundu. Aynı zamanda sağlık ekipleri de şehidin evinde hazır bekletiliyor.

Kaynak: İHA

Düzce, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düzceli şehidin baba ocağında yas var - Son Dakika

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