Son Dakika Haberleri: Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

1 saat önce

Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor., System.String[]
Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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