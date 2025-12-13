GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı - Son Dakika
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

13.12.2025 06:17
Pendik sahilin karşısında bulunan bir parkta devriye görevini yapan polis ekipleri, şüphe üzerine park halindeki bir araçta bulunan kişiye GBT yapmak istedi. Aracın camını tıklatan ekipler, sağ ön koltukta bulunan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin uyuşturucu madde etkisinde hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul'da Pendik sahilin karşısında bulunan bir parkta kan donduran bir olay yaşandı. Devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine park halindeki bir araçta bulunan kişiye GBT yapmak istedi. Aracın camını tıklatan ekipler, ön sağ koltukta bulunan kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

ARAÇTAN CESET ÇIKTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, araç içerisinde ön sağ koltukta bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

UYUŞTURU MADDE ETKİSİYLE ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Gencin uyuşturucu madde etkisinde hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Narkotik, Güvenlik, 3-sayfa, Pendik, Güncel, Yaşam, Polis, Olay, Son Dakika

