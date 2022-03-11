Pendik'te fırından ekmek kasası alırken aracını çaldılar - Son Dakika

Pendik'te 2 şüpheli, fırının önünde duran hafif ticari aracı çaldı. Fırından ekmek kasası almak için inen şahsın bir anlık gafletinden yararlanan hırsızlar saniyeler içinde aracı götürdü. Aracın çalınma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pendik Kurtköy Ankara Caddesi'nde sabah saat 07.00 sıralarına meydana geldi. İddiaya göre, 34 YZ 5041 plakalı Fiat Fiorino marka beyaz aracın sürücüsü İsmail Yiğit, fırından ekmek kasaları almak için aracından indi. Ekmekleri kasaya yerleştirdiği sırada 2 şüpheli, aracı çalarak hızla uzaklaştı. Durumu son anda fark eden araç sahibi Yiğit, hırsızlara müdahale edemedi. 2 şüphelinin aracı çaldıkları an güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aracı çalınan İsmail Yiğit, "Sabah saat 07.00 sıralarında ekmek almak için aracı park edip içeri girdim. Ekmekleri kasaya doldururken tezgahtar kız 'araç çalınıyor' dedi. Koşarak dışarı çıktım ama aracı alıp gittiler. 2 kişilerdi. Köşeden gelip aracı alıp gittiler. Muhtemelen daha önceden takip edip izlemişlerdir. İşyeri güvenlik kamera görüntüsünde de var. Araç hırsızlıkları çok arttı. Cezaların artmasını istiyorum. Emniyete bildirdim, gerekli işlemleri yaptılar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL