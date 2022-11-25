Sokakta tekme tokat darbedilen genç kızın tavrı görenleri şaşırttı

Dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana gelen olayda iddiaya göre bir genç, yolda peşinden gelen genç kızla önce tartıştı ardından sokak ortasında kızı darp etti.

KENDİSİNİ DÖVEN GENCİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Genç kızın üzerine yürüyen şahıs tekme ve tokatla saldırdı. Aldığı darbelere rağmen genç kızın peşinden geldiğini gören şahıs, bu kez de yerden aldığı taşları fırlattı.

O ANLAR KAMERADA

İkilinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın, peşinden gelen genç kıza şiddet uyguladığı görülüyor.