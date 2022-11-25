Sokakta tekme tokat darbedilen genç kızın tavrı görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Sokakta tekme tokat darbedilen genç kızın tavrı görenleri şaşırttı

25.11.2022 12:56

İstanbul Pendik'te bir şahıs, peşinden gelen genç kızı önce tekme ve tokatla dövdü, ardından yerden aldığı taşları fırlatarak uzaklaştırmaya çalıştı. Genç kız ise kendisine saldıran kişinin peşinden gitmeyi sürdürdü. Yaşananlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana gelen olayda iddiaya göre bir genç, yolda peşinden gelen genç kızla önce tartıştı ardından sokak ortasında kızı darp etti.

KENDİSİNİ DÖVEN GENCİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Genç kızın üzerine yürüyen şahıs tekme ve tokatla saldırdı. Aldığı darbelere rağmen genç kızın peşinden geldiğini gören şahıs, bu kez de yerden aldığı taşları fırlattı.

O ANLAR KAMERADA

İkilinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın, peşinden gelen genç kıza şiddet uyguladığı görülüyor.

Kaynak: İHA
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Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta tekme tokat darbedilen genç kızın tavrı görenleri şaşırttı - Son Dakika

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