Pendik'te imar müjdesi - Son Dakika

Pendik'te imar müjdesi

Çınardere Mahallesi "Keltepe" için hazırlanan 1/5000'lik ve Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri için hazırlanan 1/1000'lik İmar Planları, Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yoğun gayretleriyle İBB Meclisi'nde kabul edildi.

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Çınardere Mahallesi "Keltepe" için hazırlanan 1/5000'lik ve Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri için hazırlanan 1/1000'lik İmar Planları, Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yoğun gayretleriyle İBB Meclisi'nde kabul edildi. Başkan Ahmet Cin: "Hayırlı olsun. Gayretlerimiz sonuç verdi." dedi.

Çınardere Mahallesi'nde 200 dönümlük alana sahip "Keltepe" için hazırlanan 1/5000 Ölçekli İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edildi. Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yoğun gayretleri sonucu yıllardır süregelen problem böylece çözülmüş oldu. Bu sürecin ardından Pendik Belediyesi, 1/1000 Ölçekli İmar Planı çalışmalarına başladı. İBB Meclisi'ne Keltepe'nin 1/5000'lik imar planlarının kabulünün ardından konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Öncelikle hayırlı olsun. Yıllardır süregelen problemimizi gayretlerimizle İBB Meclisinde çözüme kavuşturduk. Ortada büyük bir emek var. Şimdi ikinci adım olarak da tapuyla ilgili Milli Emlak'la görüşmelere başlanacak. Bu görüşmeler sonunda en kısa zamanda vatandaşlarımız tapularına kavuşacak." şeklinde konuştu.

İkinci müjde; Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş mahallelerine

Öte yandan Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahallelerine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planları da Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında kabul edildi. İmar planı paftalarının imzalanması ve planın ilan edilmesi işlemlerinin ardından 2021 yılı itibarıyla imar planı yürürlüğe girecek.

Başkan Ahmet Cin: "Havza ve yeşil alan korunacak"

Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleriyle ilgili 1/5000'lik plan bir önceki İBB yönetimi tarafından kabul edilmiş, 1/1000'lik planlar da Pendik Belediyesi tarafından hazırlanıp İBB Meclisine sunulmuştu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in çabaları sonucu 1/1000 planlar da İBB Meclisi'nde kabul edildi. Sürecin başından beri büyük gayret göstererek çözüme kavuşturan Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Planların kabul edilmesinin ardından hem havza ve yeşil alan korunmuş olunacak hem de köylünün imar sorunu çözülmüş olacak" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Cin, Pendik, imar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pendik'te imar müjdesi - Son Dakika

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