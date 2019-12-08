Son Dakika Haberleri: Pendik'te iş yerinden 10 bin liralık pirinç çaldılar
Son Dakika Güncel Pendik'te iş yerinden 10 bin liralık pirinç çaldılar - Son Dakika

Pendik'te iş yerinden 10 bin liralık pirinç çaldılar

6 saat önce

Pendik'te bir iş yerinden 10 bin TL değerinde pirinç çalarken kameralara yakalanan 3 kişiden biri yakalandı.

Pendik'te bir iş yerinden 10 bin TL değerinde pirinç çalarken kameralara yakalanan 3 kişiden biri yakalandı.

Olay, Güzelyalı Mahallesi'nde bir iş yerinde 10 Kasım günü meydana geldi. İş yerine gelerek yüzlerini kapatmaya çalışan 3 kişi, 10 bin TL değerinde ham pirinç ürünleri çalarak kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden olaya karışan şahıslardan S.K.'yı (20) yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen zanlı serbest bırakıldı.

Öte yandan şahısların iş yerine girme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Pendik'te iş yerinden 10 bin liralık pirinç çaldılar

Güzelyalı Mahallesi, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zorunlu trafik sigortasında 2020 yılı tarifesi belli oldu
Ege'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunan savaş uçağı Türk savaş gemisine kilitlendi Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Efe Sarp'a ait mont ve berenin bulunduğu bölge aranıyor 3 çocuk annesi, intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 23:18:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te iş yerinden 10 bin liralık pirinç çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]