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Pendik'te korkutan yangın

6 saat önce

Pendik'te 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

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Pendik'te 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Tüm çatıyı saran yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Pendik Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangın nedeniyle çevreye yayılan alevler ve duman paniğe neden oldu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven ile çatıya ulaşarak yangına müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

(Halit Arslan - Metin Başar/İHA)

Esenler, Pendik, Ilgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
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