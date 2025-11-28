Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığı'nda 24 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde bir kadın, 'fakirlik belgesi' almak üzere mahalle muhtarlığına gitti. Kadının talebi üzerine sisteme bakan muhtar, sigortalı göründüğü için belge veremeyeceğini söyledi.
Aldığı cevap nedeniyle muhtarla tartışan kadın kısa süre sonra muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle iki bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı. İki kadın arasındaki kavga çevredekiler tarafından güçlükle ayırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.
Kadınla muhtar arasındaki kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada - Son Dakika
