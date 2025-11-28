Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada

Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada
28.11.2025 12:49  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Pendik'te iddiaya göre muhtarlığa 'fakirlik belgesi' almak için giden bir kadın, sigortası olduğu gerekçesiyle muhtar tarafından reddedildi. Bunun üzerine kadın, muhatara saldırdı. İki kadın arasındaki tekme tokat kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığı'nda 24 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde bir kadın, 'fakirlik belgesi' almak üzere mahalle muhtarlığına gitti. Kadının talebi üzerine sisteme bakan muhtar, sigortalı göründüğü için belge veremeyeceğini söyledi.

MUHTAR VE VATANDAŞ BİRBİRLERİNE TEKME VE TOKALA SALDIRDI

Aldığı cevap nedeniyle muhtarla tartışan kadın kısa süre sonra muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle iki bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı. İki kadın arasındaki kavga çevredekiler tarafından güçlükle ayırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada

Kadınla muhtar arasındaki kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Pendik, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibini illallah ettirdi 85 bin TL’lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo’nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip
Gayrimenkul fonu krizi 56 bin yatırımcı paralarına erişemiyor Gayrimenkul fonu krizi! 56 bin yatırımcı paralarına erişemiyor
Yol verme kavgasında baltayla saldırdı Yol verme kavgasında baltayla saldırdı
Derbiyi yönetecek hakemi günler öncesinden tahmin etti Derbiyi yönetecek hakemi günler öncesinden tahmin etti

12:57
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü
12:26
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye’ye sürgün edilebilir
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir
12:15
CHP’nin kalesinde ’’İndirim’’ kuyruğu Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
CHP'nin kalesinde ''İndirim'' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
11:50
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı
11:47
Jhon Duran’ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı
11:14
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı Öcalan’dan CHP’ye özel parantez
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2025 13:24:48. #7.13#
SON DAKİKA: Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.