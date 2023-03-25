Osmaniye'de depremden kaçan genç otel yangınında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Osmaniye'de depremden kaçan genç otel yangınında yaşamını yitirdi

25.03.2023 17:32

Pendik'te 7 katlı otelde dün çıkan yangında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Can Yetim'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Baba Oktay Yetim, "Deprem bölgesinde yaşıyorduk. Osmaniyeliyiz. Oğlum en son 4 gün önce eve geldi. Polis bize yanan bir ceset olduğunu söyledi. DNA testi verdim, oğlum çıktı." ifadelerini kullandı.

Pendik'te dün sabah saatlerinde 7 katlı bir otelin 5. katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm oteli saran yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Can Yetim'in ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

"DNA TESTİ VERDİM, OĞLUM ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nun önünde konuşan baba Oktay Yetim, deprem bölgesinden geldiklerini söyledi. Yetim, "24 yaşındaydı, eski askerdi. Düzgün bir işi yoktu, zaten deprem bölgesinde yaşıyorduk. Osmaniyeliyiz. En son 4 gün önce eve geldi. Son görüşmemiz de 4 gün önce oldu. Beni, Pendik Asayiş Şube aradı, hastaneye gittik. Orada polis bize yanan bir ceset olduğunu söyledi. Daha sonra Adli Tıp'ta teşhis etmeye geldik. DNA testi verdim, oğlum çıktı." dedi. Cenazenin defnedilmek üzere Osmaniye'ye götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de depremden kaçan genç otel yangınında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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