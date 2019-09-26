Son Dakika Haberleri: Pentagon, Suudi Arabistan'a hem Patriot hem asker gönderecek
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Pentagon, Suudi Arabistan'a hem Patriot hem asker gönderecek

1 saat önce

Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Aramco saldırısından sonra Suudi Arabistan'a Patriot füze savunma sistemleri ve takviye asker göndereceğini duyurdu.

Pentagon, Suudi Arabistan'a hem Patriot hem asker gönderecek, System.String[]

Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Aramco saldırısından sonra Suudi Arabistan'a Patriot füze savunma sistemleri ve takviye asker göndereceğini duyurdu.


Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Aramco saldırısı ile sarsılan Suudi Arabistan'a Patriot füze savunma sistemleri ile yaklaşık 200 takviye asker göndereceğini açıkladı. Hoffman, "Suudi Arabistan Krallığı'na yapılan son saldırılar ışığında ve kendilerinin davetiyle Savunma Bakanı Mark T. Esper, ABD'nin bir adet Patriot bataryası, 4 nöbetçi radar sistemi, yaklaşık 200 kişilik destek askeri personel göndereceğini söyledi" dedi.


14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco'ya ait 2 tesise insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmiş ve Yemen'deki Husi milisleri saldırıyı üstlenmişti. Suudi Arabistan hükümeti, saldırının Yemen'den değil kuzeyden yapıldığını söyleyerek saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etmişti. Saldırı sonrası Washington- Tahran hattında ise ciddi krizler yaşanmıştı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
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