Son Dakika Haberleri: Pepe Eski Takımı Porto'da

Pepe Eski Takımı Porto'da

1 saat önce

Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli savunma oyuncusu Pepe, eski takımı Porto'ya döndü.

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Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli savunma oyuncusu Pepe, eski takımı Porto'ya döndü.

Siyah-beyazlı takımla sözleşmesini karşılıklı fesheden 35 yaşındaki Pepe, Portekiz temsilcisi Porto ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Porto, eski futbolcusunu Portekizce, İspanyolca ve İngilizce "Evine hoş geldin" mesajıyla karşıladı.

Kariyerinde 2004-2007 yılları arasında Porto forması giyen Pepe, tüm kulvarlarda 89 maça çıkmış ve 8 gol atmıştı. Yıldız futbolcu, bu dönemde 2'si ligde olmak üzere toplam 6 kez kupa sevinci yaşamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Portekiz, Beşiktaş, Porto, Spor
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