Pera Müzesi'nde Yazar-Editör Sohbetleri

Pera Müzesi, "Yazar-Editör Sohbetleri" serisi kapsamında 26 Şubat'ta Psikiyatr Dr. Gülcan Özer ve Psikolog Ezgi Taboğlu'nu ağırlayacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Pera Müzesi ve Atlas Publishing Lab işbirliğiyle Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, "ötekiyle kurulan ilişkilerde yakınlık ve mesafe arasındaki hassas denge" konusu ele alınacak.

Bağlanma biçimlerinden sınır koyma pratiklerine, arzulardan kendilik algılarına uzanacak sohbet, ilişkilerde çoğu zaman fark etmeden taşınan psikolojik ve duygusal dinamiklere odaklanacak.