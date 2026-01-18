Pereira: İkinci yarıda kaybettik - Son Dakika
Pereira: İkinci yarıda kaybettik

Pereira: İkinci yarıda kaybettik
18.01.2026 23:37
Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira, Fenerbahçe maçında ikinci yarı performanslarını değerlendirdi.

Alanyaspor Teknik Direktör Joao Pereira, Fenerbahçe maçının ardından, "İkinci yarı rakibin değişikliği ile ne yapacağımızı unuttuk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Joao Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira "Karşımızda Süper Kupa'yı kazanarak gelen bir takım vardı. Ayrıca çok da iyi bir sezon geçiriyorlar. Türkiye'deki şu anda en iyi takımlardan biri şüphesiz, çok motiveler. Şampiyon olacaklarına inanıyorlar ve aşağı yukarı 15 yıldır tahmin ediyorum şampiyon olamıyorlar ve şu anda inanıyorlar. Dün Galatasaray'ın beraberliğiyle birlikte de daha fazla enerjiye sahipler" diye konuştu.

"İkinci yarıda rakip bizden daha iyi oynadı"

İkinci yarıda rakibin yaptığı değişiklikler ve oyun anlayışı ile düzenlerini unuttuklarını belirten Pereira, "İkinci yarıda rakip bizden daha iyi oynadı. Bazı değişiklikler yaptılar baskı anlamında. Adam adama baskıda biz kendi düzenimizi unuttuk, ne yapacağımızı unuttuk. Ama tabii ki gelişiyoruz, büyürken hissettiğimiz ağrılar gibi bir örnek verebiliriz. Bu da öyle bir akşamdı. Gelecekte daha iyi olmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Eğer maçı bitirebilen bir takım olabilseydik, bugün 3-1'i bulabilseydik şüphesiz rakibin işi çok daha zor olacaktı. Net bir iki pozisyon yakaladık aslında ama maçı bitiremedik" şeklinde konuştu.

"Ben bahanelere sığınan bir adam değilim"

Pereira, ilk yarıda çok iyi iş çıkardıklarını belirterek, "Boş adamları buluyorduk topu üçüncü bölgeye taşıyorduk. Kombinasyonlar, paslar, bazı şanslar yakaladık. İzleyen herkesin de keyifli futbol gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama ikinci yarı dediğim gibi bu düzeni birazcık kaybettik. Rakibin değişiklikleriyle birlikte rakip adam adama oynayınca daha az zamanımız oluyor. Daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor ve daha fazla ikili mücadele oluyor. Ayakta kalmanız, topu saklamanız gerekiyor. Bunları yapamayınca da maç bizim için bir hayli zorlaştı. Ben bahanelere sığınan bir adam değilim. Çok fazla oyuncumuz hastaydı. Bu hafta boyunca grip olanlar, ateşi yüksek olanlar, bu yüzden bazı oyuncularımız maçta eksikti. Bugün galibiyet için savaştılar, onlara tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

