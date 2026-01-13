Pereira: Takımın Hırsı Yetersizdi - Son Dakika
Pereira: Takımın Hırsı Yetersizdi

13.01.2026 16:35
Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira, Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalmaktan dolayı üzgün.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Fatih Karagümrük karşısında istedikleri oyunu, doğru duygu ve mantaliteyi sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bugün gerçekten üzgünüm çünkü 3 puan almak için elimizde bir fırsat vardı ama bunu değerlendiremedik. Aslında hazırlandığımız her şey maç içinde gerçekleşti. Üçüncü bölgeye çok kez topu taşıdık. Çok fazla şut çektik ama sonrasında kontrol edemediğimiz bazı şeyler var. Top kaybından sonra reaksiyon göstermek gibi. Bu da futbolcuların kafasında bitiyor. Kolay olabilecek bir maçı kendimiz zorlaştırdık. Herkes bizi biliyor, kolay gol yiyen takım değiliz ama bugün 2 gol yedik. Bir oyuncu hata yapabilir, yüklenmeye gerek yok. Bence bugün asıl problem takımın iştahsızlığıydı. Maç öğlen olabilir, akşam olabilir, fark etmez veya stadyumda seyirci olmayabilir bu da fark etmez ama biz profesyoneliz. İşimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Hep konuşuyoruz, ileriye doğru bir adım atmamız gerekiyor. Daha iyi bir ikinci yarı çıkarmamız gerekiyor diye konuşuyoruz ama konuşması kolay, bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Üzgünüm, benim için kötü bir gün oldu. Bugün oyuncularımızın yüzde 100'ünü verdiğini düşünmüyorum. Beni hayal kırıklığına uğratan şey de bu. Biz burada sevdiğimiz işi yapıyoruz. Kupaya taraftarlara kulübe daha çok saygı göstermemiz gerekiyor. Bunlara rağmen şunları da söylemeliyim, daha çok pozisyona giren takım bizdik. Oyunumuzu doğru duygu ve mantaliteyi sahaya yansıtamadık. Ciddi bir şanstı, 6 puan yapabilirdik. Ama şuanda 4 puanımız var" dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı için ara vermeden hazırlıklara başlayacaklarını vurgulayan Pereira, "Ben hırslı bir adamım ve oyunculara da bunu geçirmeye çalışıyorum. Sahada hırslı oyuncular görmek istiyorum. O yüzden daha fazlasını ve iyisini yapmak gerekiyor. Bugün çok üzgünüm. Muhtemelen bugün uyumayacağım ama önümüzde Fenerbahçe maçı var. Yarından itibaren o maça hazırlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

