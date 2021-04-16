ATV ekranlarından yayınlanan fenomen programı Tatlı Sert ile tüm Türkiye'nin yılladır zirveden düşürmediği ismi Müge Anlı, geçtiğimiz gün sosyal medya platformu Instagram'da kendisine hesap açtı.
Yılladır sosyal platformlara olan mesafesi ile bilinen ünlü gazeteci, bu kararından vazgeçerek açtığı hesabından takipçilerine şarkı söylediği sürpriz video paylaşımda bulundu. Paylaşımında Muazzez Abacı'nın bir parçasını seslendirdiği görülen Anlı, gönderisine, "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz" notunu ekledi.
Kısa süre içinde takipçilerinden binlerce beğeni alan ünlü televizyoncu, sesi ile usta sanatçıları bile aratmadı.
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › Magazin › Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti - Son Dakika Magazin