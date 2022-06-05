Perseverance, Mars'ta yaşam için önemli sonuçlar elde ediyor!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) keşif için, geçtiğimiz yılın şubat ayında önemli bir adım attı. Bu adım, Perseverance gezgini ve Ingenuity helikopterinin Mars'a başarılı şekilde inmesiyle oldu. Mars Keşif Programı kapsamında Kızıl Gezegen üzerindeki kaya ve tortu örneklerini topladı. Bu sayede gezgin, eski mikroskobik yaşamın belirtilerini araştırmayı hedefliyor. Son olarak da Perseverance, Mars'ta yaşam için önemli anahtarlar arıyor.

Perseverance, nehir deltasına ulaşmayı başardı

Nisan ayında Perseverance, Jezero kraterinin yakınındaki eski bir nehrin deltasında ilk toprak örneğini aldı. Bu kratere inişinden on beş aydan fazla süre sonra, NASA'nın Perseverance gezgini, eski yaşama dair arayışlara başladı.

Son 15 ayda gezgin, kraterin dibinde birkaç kilometre yol kat etti. Bununla birlikte kraterin, izotopik bileşimle tarihlenmesine izin veren volkanik kayalarla kaplı olduğu ortaya çıktı. Sonundaysa gezgin, milyarlarca yıl önce suyla dolu olan ve bir çöküntüye akan nehir deltasına ulaştı.

Elon Musk, atmosferdeki uyduların yok edilmesinden sorumlu olabilir!

Ancak delta nehri, bulunduğu kısımda nehir tarafından biriktirilen tortul kayalardan oluşuyor. Bu tür yerler Dünya'da, yaşamla iç içedir. Bu nedenle bilim insanları burada, organizmaların kalıntıları olmasa da, katılımları olmadan oluşamayacak maddeleri bulmayı umut ediyor.

Delta, kreter tabanından yaklaşık 40 metre yukarıda yer alıyor. Perseverance, en alttaki kaya katmanından bir örnek aldı. Ardından, örnek almanın daha iyi olacağı yerleri değerlendirerek deltaya çıkacak. Ancak sonuçlar için bir süre beklemek gerekiyor.

Mars Sample Return görevinin ise 2020'li yılların sonunda başlatılması planlanıyor. Gezgin, bunun için de örnekler topluyor ve koruyor. Bu örneklerin ise 2031'den önce Dünya laboratuvarlarında ulaşması bekleniyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce örneklerden nasıl bir sonuç çıkacak? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!