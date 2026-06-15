Personel ipi bağlamayı unuttu, 21 yaşındaki genç kız köprüden ölüme uçtu!

Brezilya’nın São Paulo eyaletine bağlı Limeira kentinde, ekstrem spor meraklılarının sıkça ziyaret ettiği Ponte do Esqueleto (İskelet Köprüsü) yürüyüş parkurunda korkunç bir kaza meydana geldi. 21 yaşındaki üniversite mezunu Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, hafta sonu katıldığı atlayış etkinliğinde yaklaşık 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre genç kadın, organizasyon ekibi tarafından “Superman pozisyonunda” köprüden aşağı bırakıldığı sırada en kritik güvenlik ekipmanı olan emniyet halatının bağlanmadığı ortaya çıktı. Bu ihmal, atlayışı ölümcül bir kazaya dönüştürdü.

Olay anına ait görüntülerde, iki eğitmenin Maria Eduarda’yı hazırlayıp boşluğa doğru bıraktığı, ancak kısa süre içinde katılımcıların panikle “Halat nerede?” diye bağırdığı duyuldu. Genç kadın, hiçbir güvenlik önlemi olmadan hızla aşağı düşerek zemine çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır travma geçiren kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Maria Eduarda’nın olaydan sadece saatler önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ise trajediyi daha da çarpıcı hale getirdi. Genç kadının etkinlik alanından yaptığı paylaşımlarda, heyecanını dile getirdiği ve köprüdeki hazırlık anlarını takipçileriyle paylaştığı görüldü.

Facianın ardından olay yerinde panik yaşanırken, organizasyonda görevli bazı kişilerin bölgeden kaçmaya çalıştığı, ancak güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandığı bildirildi. Olayla bağlantılı çok sayıda kişi gözaltına alınırken, etkinliği düzenleyen yapının yasal izinlerinin bulunmadığı iddiaları da soruşturma dosyasına eklendi.

Trajedinin ardından söz konusu organizasyonun güvenlik eksiklikleri ve denetimsiz yapısı büyük tepki topladı. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Maria Eduarda’nın cenazesi São Paulo’da düzenlenen törenle toprağa verildi. Olay, ekstrem spor etkinliklerinde güvenlik protokollerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.