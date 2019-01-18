Peru'da 132 Çocuğa Ait Toplu Mezar Bulundu
36 dakika önce
Peru'nun kuzeyindeki Huanchaco bölgesinde yaklaşık 550 yıl öncesine ait toplu şekilde kurban edildiği düşünülen 132 çocuğun kemik kalıntıları bulundu.
Peru'nun kuzeyindeki Huanchaco bölgesinde yaklaşık 550 yıl öncesine ait toplu şekilde kurban edildiği düşünülen 132 çocuğun kemik kalıntıları bulundu. Güney Amerika
ülkesi Peru'nun kuzeyindeki Huanchaco bölgesinde arkeologlar, yaklaşık 550 yıl önce toplu şekilde kurban edildiği düşünülen 132 çocuğa ait toplu mezar buldu. Arkeologlar, ellerindeki bilgiler ışığında doğa güçlerini memnun etmek isteyen antik bir medeniyet olan Chimu döneminde çocukların topluca öldürüldüğünü düşünüyor. 2018 yılında da Peru'nun Trujillo
kenti yakınlarında 137 çocuğa ait kalıntılar bulunmuştu. Benzer bulguların bulunduğu aktarılarak, 132 çocuğun toplu şekilde kurban edildiği düşünülüyor.
Perulu arkeolog Gabriel Prieto başkanlığındaki araştırma ekibi tarafından yürütülen kazılarda 2018 yılında ülkenin kuzeyinde yaşları 5 ila 14 arasındaki değişen 137 çocuk, 3 yetişkin ve 260 yavru lamaya ait kalıntılar bulunmuştu. Pasifik okyanusuna bakan bir yamaçta bulunan mezarda çocukların göğüs hizasında kesikler olduğu ve kalplerinin çıkarıldığı açıklanmıştı. Harvard Üniversitesi
Peabody Arkeoloji
ve Etnoloji Müzesi Müdürü Jeffrey Quilter, bulunan toplu mezarları "Dikkat çekici bir bulgu" olarak nitelendirdi. - LİMA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:37 Kaynak: İHA
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