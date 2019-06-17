Son Dakika Haberleri: Pervari'de tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Pervari'de tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

SİİRT'in Pervari ilçesinde, 'patpat' diye adlandırılan tarım arıcının devrilmesi sonucu Zeynel Kartal öldü (12), 2 kişi de yaralandı.

Pervari'de tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
SİİRT'in Pervari ilçesinde, 'patpat' diye adlandırılan tarım arıcının devrilmesi sonucu Zeynel Kartal öldü (12), 2 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Pervari ilçesinde meydana geldi. Bahattin Boğa'nın kullandığı tarım aracı Kilis köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Boğa ile araçta bulunan Ahmet Kaçmaz ve Zeynel Kartal yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Zeynel Kartal, hayati tehlikesi bulunduğu için Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kartal, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kartal'ın cesedi otopsi için morguna konulurken, yaralıların tedavileri sürüyor.

- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:26 Kaynak: DHA
Kartal, Pervari
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