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Pervin Buldan: Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, sizi tarihin çöplüğüne gönderecek - Son Dakika

Pervin Buldan: Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, sizi tarihin çöplüğüne gönderecek

04.01.2022 14:01
Pervin Buldan: Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, sizi tarihin çöplüğüne gönderecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan HDP Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Buldan Cumhur İttifakı'na seslenerek "Çifte yenilgi aldığınız İstanbul, büyük demokrasi ittifakı ile sizi tarihin çöplüğüne gönderecek" dedi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan HDP Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Buldan, "Bu iktidar 2021'de başaramadı ve 2022'de de başaramayacak ve çok büyük kaybedecek." dedi.

"SUÇLU ARIYORSANIZ AYNAYA BAKIN"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan HDP Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Buldan, "Yolsuzluk, hırsızlık, yalan, talan döneminizi bitirecek bir halk var. 31 Mart bir başlangıçtı, arkası daha büyük gelecek. Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, büyük demokrasi ittifakı ile sizi tarihin çöplüğüne gönderecektir. İstanbul faşizminize de demokrasi kumpaslarınıza da geçit vermeyecektir. Suçlu arıyorsanız suçlularla fotoğraf albümünüze ve aynaya bakarsanız suçluları orada göreceksiniz." sözlerine yer verdi.

"İKTİDAR 2021'DE BAŞARAMADI VE 2022'DE DE BAŞARAMAYACAK"

Pervin Buldan'ın açıklamalarına şöyle devam etti: "AK Parti- MHP iktidarının yaratmak istediği karanlık Türkiye tablosunun karşısında umudu ayakta tutan, cesareti örgütleyen bir de başka bir fotoğraf vardır: 2021'e damga vuran büyük demokrasi mücadelesidir. AK Parti MHP iktidarı her zulmü, hukuksuzluğu yaptı, yapıyor. Türkiye halkları ne barış talebinden vazgeçti ne de demokratik gelecek özleminden... İktidar büyük demokrasi mücadelesini, bizleri, diz çöktüremediği halkları gördü. İktidar 2021 yılını kaybetti, kaybetmeye de devam edecek. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. İktidar 2021'i kendi lehine çeviremedi ama kendi siyaseti çöktü. Halklarımızın iradesini kıramadı, kendi politikaları kırılma yaşadı. Her türlü kumpasları sahnelediler ama tutmadı, hepsi boşa çıktı. Halklarımız bu oyuna gelmedi ve toplumsal dayanışmayı büyüttü. Bu iktidar 2021'de başaramadı ve 2022'de de başaramayacak ve çok büyük kaybedecek. Buradan Türkiye Halkları'na sözümüz olsun. Saldırıların artması başaramayacaklarının en açık kanıtı." ifadelerine yer verdi.

"ENAG, YÜZDE 82 OLARAK AÇIKLADI"

Sözlerine devam eden Buldan, "Bir yıl içinde iğneden ipliğe her şeye yüzde yüz zam yapıldı. AK Parti'nin ampulü sebeptir, elektrik zammı sonuçtur. Bu iktidar halkın ekonomisine çöken, sadece vergi ve zam üreten bir canavara dönüştü. Sarayın yalan makinesi TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 36 olarak açıkladı. Tabii ki gerçek enflasyonu yansıtmıyor. TÜİK rakamlarda sahtecilik suçunu işlemeye devam ediyor. ENAG, yüzde 82 olarak açıkladı. Mutfaklardaki gerçek budur. " dedi.

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Pervin Buldan, AK Parti, HDP, Güncel, Son Dakika

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