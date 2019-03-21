Son Dakika Haberleri: PERYÖN’de Barış Gül güven tazeledi

PERYÖN’de Barış Gül güven tazeledi

1 saat önce

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimde mevcut Başkan Barış Gül, oybirliğiyle yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi.

PERYÖN’de Barış Gül güven tazeledi, System.String[]
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimde mevcut Başkan Barış Gül, oybirliğiyle yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:06 

Güney, Türkiye, Barış Gül, Ekonomi
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