PERYÖN’de Barış Gül güven tazeledi
1 saat önce
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimde mevcut Başkan Barış Gül, oybirliğiyle yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi.
Türkiye
İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN
) Güney Marmara
Şubesi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimde mevcut Başkan Barış Gül
, oybirliğiyle yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:06
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