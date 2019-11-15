Son Dakika Haberleri: Pes dedirten görüntü...Evlerine çektikleri kaçak elektrik hattını yer altından döşediler
Son Dakika Genel Pes dedirten görüntü...Evlerine çektikleri kaçak elektrik hattını yer altından döşediler - Son Dakika

Pes dedirten görüntü...Evlerine çektikleri kaçak elektrik hattını yer altından döşediler

6 saat önce

Pes dedirten görüntü.

Pes dedirten görüntü...Evlerine çektikleri kaçak elektrik hattını yer altından döşediler

AĞRI - Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde elektrik direğinden alınarak yer altından döşenerek eve götürülen kaçak elektrik hattı adeta bu kadarına pes dedirtti.

Doğubayazıt ilçesi Ahmedi Hani Mahallesi'nde bir vatandaşın uzaktan haberleşmeli sayaç sisteminden hemen önce şebekeden harici hat çekip ve yer altından evine elektrik götürdüğü Aras EDAŞ ekiplerin tespit edilerek gerekli müdahale yapıldı. Direğin altından yer altına gömülen kablolar ekipler tarafından ortaya çıkarıldı.

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. faaliyet bölgesinde bulunan 7 il 52 ilçede hizmet veriyor. Kayıp kaçak oranı en yüksek İl ve İlçelerden biri olan Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde birçok bölgede olduğu gibi kayıp kaçak ile mücadele kapsamında uzaktan haberleşmeli sayaç sistemi kuruldu. Bu sistem kaçak kullanımına doğrudan müdahaleye kapalı olduğu gibi dolaylı yoldan müdahale edildiği takdirde de kaçak kullanım yapılan yer uzaktan tespit edilebiliyor.

Doğubayazıt ilçesi Ahmedi Hani Mahallesi'nde bir vatandaşın uzaktan haberleşmeli sayaç sisteminden hemen önce şebekeden harici hat çekip ve yer altından evine elektrik götürdüğü belirlenerek kaçak belirlenerek yasal işlem başlatıldı.

Aras EDAŞ ekipleri kaçak kullanımında mücadelelerinin 7/24 devam ettiğini belirttiler.

Pes dedirten görüntü...Evlerine çektikleri kaçak elektrik hattını yer altından döşediler

Doğubeyazıt, Hani, Ağrı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor
Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar İran'da benzine yüzde 50 zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:13:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pes dedirten görüntü...Evlerine çektikleri kaçak elektrik hattını yer altından döşediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]