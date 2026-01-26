Peskov: Alaska Zirvesi'nin Sonuçları Önemli - Son Dakika
Peskov: Alaska Zirvesi'nin Sonuçları Önemli

26.01.2026 12:24
Peskov, Rusya-ABD ilişkilerindeki toprak sorununu çözmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında gerçekleştirilen Alaska zirvesinde geliştirilen formüldeki toprak sorununun çözümünün ülkesi için önemli olduğunu belirterek "Bu, bizim tutarlı pozisyonumuz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de geçen hafta yapılan üçlü müzakerelere değinen Peskov, "Bu konuda değerlendirme yapamam. İlk temasın son derece verimli olmasını beklemek hata. Bu, çok ağır bir mevzu. Zor konular gündemde var ancak bu temasların yapıcı şekilde başlaması bile olumlu bir işaret. İleride ciddi çalışmalar yapılacak." şeklinde konuştu.

Müzakerelerde Rusya ile ABD arasında geçen yıl Alaska'nın Anchorage kentinde yapılan zirvedeki uzlaşıya bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Anchorage'da geliştirilen formülün parçası olan toprak sorununun çözümü, bizim için büyük önem taşıyor. Bu, bizim tutarlı pozisyonumuz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin gelecek hafta devam edeceği bilgisini paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmeyi planlamadığını dile getiren Peskov, bunun Amerikan tarafıyla iletişim kanalları üzerinden hızlı şekilde organize edilebileceğini söyledi.

"ABD, İran'a saldırırsa bu, bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabilir"

Sözcü Peskov, ABD'nin İran'a saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin, "Böyle bir adım, bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabilir." dedi.

Rusya'nın bölgedeki gerginliğin azaltılması yönünde girişimlerde bulunduğunu dile getiren Peskov, "Tüm ilgili taraflardan itidalli davranmalarını ve güncel sorunların çözümünde yalnızca barışçıl müzakerelere odaklanmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Peskov, Venezuela yönetimiyle sürekli temas halinde olduklarını belirterek "Sürdürülmesinden yana olduğumuz birtakım projelerimiz var. Venezuela'da yatırımlarımız var. Caracas da Rusya ile karşılıklı çıkar sağlayan ilişkilerin geliştirilmesinin öncelikli olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Küba'yı abluka altına alma yönündeki girişimlerinin endişe verici olduğunu söyleyen Peskov, Küba ile ilişkilere değer verdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

