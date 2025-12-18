Rusya: Türkiye'nin S-400'leri iadesi gündemde değil - Son Dakika
Rusya: Türkiye'nin S-400'leri iadesi gündemde değil

18.12.2025 15:07  Güncelleme: 16:03
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD basının Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmek için S-400 hava savunma sistemlerini Rusya'ya iade etmek istediğine yönelik iddialarını yalandı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov gerçekleştirdiği basın açıklamasında bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, ABD merkezli Bloomberg News'in Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmek için S-400 hava savunma sistemlerini Rusya'ya iade etmek istediğine yönelik iddialarını yalanladı.

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Aralık tarihinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki görüşmelerinde bu konuya değinmediklerinin altını çizdi. Kremlin Sözcüsü ayrıca basın mensuplarının muhtemel bir iade durumunun Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri zedeleyip zedelemeyeceğine ilişkin sorusuna da, "Hayır etkileyeceğini düşünmüyoruz. Ayrıca bu konu gündemimizde değil" dedi.

"VENEZUELA BİZİM MÜTTEFİKİMİZ"

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Venezuela konusundaki tutumuna ve ABD ile yaşanan gerginlik sırasında ülkeye destek verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, "Venezuela bizim müttefikimiz, ortağımız ve sürekli temas halindeyiz" cevabını verdi. Peskov, Putin ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 11 Aralık'ta telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, liderlerin iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki iş birliğini sürdürmelerine yönelik kararlılıklarını dile getirdiklerinin altını çizdi.

Peskov ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela hükümetini "Yabancı Terör Örgütü" olarak tanımlamasının ardından bölgede yükselen siyasi gerginliğe de değindi. Peskov, "Bölgedeki gerilimin tırmandığının farkındayız ve bunun potansiyel bir tehlike oluşturduğunu düşünüyoruz. Rusya, Latin Amerika ülkelerini Venezuela çevresinde yaşanabilecek beklenmedik gelişmelere karşı itidal göstermeye çağırıyor" dedi.

MİAMİ'DEKİ ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİ

Kremlin Sözcüsü, ABD'li ve Rus yetkililerin bu hafta sonu ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin, "Amerikalıların Avrupalılar ve Ukraynalılar ile çalışmalarının sonuçlarına yönelik bilgi edinmek için Amerikalı mevkidaşlarımız ile bazı temaslarda bulunmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Söz konusu görüşmeye ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın özel danışmanı ve damadı Jared Kushner'in yanı sıra Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in de katılması bekleniyor.

BARRAK, "TÜRKİYE S-400'LERİ BULUNDURMAMALI" DEMİŞTİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönüşü konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin, "ABD yasalarına göre, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemlerini kullanmaması ve bulundurmaması gerekiyor" demişti. - MOSKOVA

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
