Red Bull Basement'ın geçen yılki kazananı Smarttle başarı öyküsünü anlattı - Son Dakika

Red Bull Basement'ın geçen yılki kazananı Smarttle başarı öyküsünü anlattı

Başvuruları devam eden Red Bull Basement programının geçen yılki kazanan projesi olan Smarttle'ın arkasındaki ekip başarı öyküsünü yeni girişimci adaylarına ilham olabilmek adına verdikleri röportajda aktardı.

Red Bull Basement'ın geçen yılki kazananı Smarttle başarı öyküsünü anlattı, System.String[]

Başvuruları devam eden Red Bull Basement programının geçen yılki kazanan projesi olan Smarttle'ın arkasındaki ekip başarı öyküsünü yeni girişimci adaylarına ilham olabilmek adına verdikleri röportajda aktardı.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor. Başvuruları redbullbasement.com adresinde 25 Ekim'e kadar devam eden programın geçen yılki kazananları olan Smarttle ekibi global atölyedeki ivmelendirme programında geniş bir girişimci ağı ile buluşma imkanı yakalamıştı. İkili, gelecek girişimci adaylarına ilham olabilmek için kendi başarı öykülerini Redbull.com'a aktardı.

"Pet şişe atığını azaltmayı hedefliyoruz"

Red Bull Basement University 2019'un global buluşmasında Türkiye'yi temsil eden akıllı su matarası projesi SMARTTLE'ın arkasındaki kurucu ekip; Kaan Berk Öztürk ve Bekir Aksoy girişimlerinin nasıl meydana çıktığını anlattı. İkili, "Smarttle üniversite öğrencilerinin pet şişe kullanım alışkanlıklarını değiştirmek ve sıfır atık misyonlarını gerçek kılmak için tasarlandı. Geliştirilen akıllı su mataraları ile üniversite öğrencilerinin su ihtiyaçlarından doğan pet şişe tüketimlerini azaltmayı amaçlıyoruz. Üniversite öğrencilerinin su içme alışkanlıklarını, sunduğumuz ürün ve hizmet kombinasyonu ile değiştirmeyi hedefliyoruz. Ürünümüz tekrar kullanılabilen akıllı su şişeleri; hizmetimiz de üniversiteler içerisindeki su istasyonlarımızdan sağlayacağımız yüksek kalite içme suyu olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Red Bull Basement'ın geçen yılki kazananı Smarttle başarı öyküsünü anlattı
Red Bull Basement'ın geçen yılki kazananı Smarttle başarı öyküsünü anlattı
Red Bull Basement'ın geçen yılki kazananı Smarttle başarı öyküsünü anlattı
Red Bull Basement'ın geçen yılki kazananı Smarttle başarı öyküsünü anlattı

Üniversite, Red Bull, Redbull, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Red Bull Basement'ın geçen yılki kazananı Smarttle başarı öyküsünü anlattı - Son Dakika

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