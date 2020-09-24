Petkimspor'da son transfer Alp

ING Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü Arel Üniversitesi Büyükçekmece deplasmanında çıkacağı sezonun ilk maçının hazırlıklarını sürdüren ligin yeni ekiplerinden Petkimspor, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan guard Alp Karahan'ı renklerine bağladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü Arel Üniversitesi Büyükçekmece deplasmanında çıkacağı sezonun ilk maçının hazırlıklarını sürdüren ligin yeni ekiplerinden Petkimspor, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan guard Alp Karahan'ı renklerine bağladı. 22 yaşında, 1.93 boyundaki Alp, eli kırılıp 1.5 ay sonra parkelere dönecek Dorukhan Engindeniz'in sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edildi. Pınar Karşıyaka altyapısında yetişerek 2016-17 sezonundan beri A takımda forma giyen Alp, 2018-19 sezonunda Sakarya BŞB, geçen sezon da Konyaspor'a kiralık verilmişti. Genç oyun kurucu, yeşil-kırmızılılardan geçen ay ayrıldı.



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