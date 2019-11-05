Petlas'tan kış lastiklerinde

Petlas, yeni kampanyasıyla kış lastiklerinde "4 lastik al 3 öde" avantajı sunuyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya, yüzde 100 yerli sermaye, yerli Ar-Ge, yerli teknoloji ve yerli iş gücü ile geliştirilen ve Petlas fabrikasında üretilen Petlas ve Starmaxx marka kış lastiklerinde geçerli.

Kampanya kapsamında, Petlas yetkili satıcılarından satın alınacak binek otomobil, 4x4-SUV ve hafif ticari araç lastikleri için her 4 lastik alımında yüzde 25 indirim sağlanıyor. Petlas'ın 4 alan 3 öder kampanyası, 31 Aralık 2019 tarihine dek sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Müşterilerimizin Türkiye genelindeki Petlas tabelalı bayilerimizden 31 Aralık'a kadar alacağı her dört lastikten birini bedava veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanyanın, tüketicilerin aile ekonomisi için olduğu kadar, yol güvenliği açısından da önem taşıdığını belirten Erkal Özürün, "Ülkemizde özellikle kış lastiği kullanımının zorunlu olduğu illerde, müşterilerimizi kış lastiklerini en ekonomik fiyatlarla sahip olabilmeleri ve bu sayede kış koşullarında yollarda güvenle seyretmeleri için çalışıyoruz; 4 alan 3 öder kampanyamızla cazip fiyat avantajı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sürüş güvenliği lastikten başlar"

AKO Grup Pazarlama Müdürü Özürün, birçok ilde şimdiden kendini hissettirmeye başlayan soğuk ve yağışlı havanın kaza risklerini artırdığını ve sürüş güvenliğini daha da önemli kıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sürüş güvenliği, aracın yere temasını sağlayan lastiklerimizden başlar. Kış döneminde kış lastiği kullanmak çok büyük önem taşıyor. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşünce havanın kar yağışlı olup olmamasına bakmadan mutlaka lastiklerin kışlık lastiklerle değiştirilmesi gerekiyor. Karlı havalarda trafik kazalarına karşı alınması gereken ilk önlem kış lastiği takılmasıdır."

Yaya ve yol güvenliği açısından kış lastiğinin öneminin alınan yasal önlemlerle ön plana çıktığına da değinen Özürün, "Yasa gereği kara yollarında seyreden tüm ticari araçlar, kış lastiği kullanmak zorunda. Kış lastiği takma zorunluluğunun bulunduğu illerde, 1 Aralık- 1 Nisan tarihlerinde M+S (çamur kar) ve/veya kar tanesi işareti taşıyan lastik takılmazsa yasa gereği para cezası ile karşı karşıya kalınabilecek." ifadelerini kullandı.

Lastik hava basıncının kontrol edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Erkal Özürün, sürücülerin tüm Türkiye'de en yaygın bayi ağına sahip olan Petlas bayilerine giderek lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğini de kaydetti.