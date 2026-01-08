Petro ve Trump'tan Venezuela ve Enerji Üzerine Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Petro ve Trump'tan Venezuela ve Enerji Üzerine Görüşme

08.01.2026 06:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Trump ile Venezuela, uyuşturucu ve enerji potansiyelini görüştü.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela'daki gelişmeler, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemini ele aldıklarını söyledi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı.

Trump ile Venezuela'daki durum, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemi üzerine görüştüklerini belirten Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump ile konuştuğumuz şeyler arasında, ABD'nin Latin Amerika ile ilişkisine dair sahip olduğu vizyon konusunda yaşadığımız görüş ayrılığı da vardı. Trump'ın hükümetinin başında kendisine yazdığım mektupta ve Biden'a bizzat söylediğim gibi, eğer Güney Amerika'nın yıllık 1400 GW'lık temiz enerji potansiyeli değerlendirilirse bir Amerikan ittifakı kurulabilir. ABD'nin petrol ve kömürün çözmeye çalıştığı yıllık enerji talebi ise 840 GW'dır, yani Latin Amerika, ABD'nin enerji matrisinin yüzde 100'ünü karşılayabilir ve bu, iklim krizini durdurmak için atılacak en büyük adım olur, yaşam adına."

Petro, görüşmede mevkidaşına küresel barışın ve demokrasinin öneminden bahsettiğini dile getirerek, "Latin Amerika'nın sadece petrol için kullanılması ise uluslararası hukukun yok olmasına, dolayısıyla barbarlığa ve üçüncü bir dünya savaşına yol açar." uyarısında bulundu.

Görüşmede, Latin Amerika'nın temiz enerji potansiyelini Trump ile paylaştığını anlatan Petro, "Bu, dünya barışını gerçek bir riske sokar ve geri dönülmez iklim çöküşüne, yaşamın yok oluşuna sürükler. Latin Amerika'nın temiz enerji potansiyeli, 500 milyar dolarlık bir yatırımla gerçeğe dönüşebilir ve ABD'nin şu anda bu imkanı vardır." dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Trump ile Petro arasındaki telefon görüşmesi yaklaşık 15 dakika sürdü.

Öte yandan, Trump'ın geçtiğimiz günlerde kendisini hedef alan "tehdit dolu" açıklamalarına, başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda yanıt veren Petro, Dışişleri Bakanı Rosa Villavicencio'ya, önümüzdeki günlerde Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmek üzere gerekli diplomatik temasları başlatma talimatı verdi.

Petro'nun çağrısının ardından başta Bogota olmak üzere çok sayıda kentte yüzlerce kişi meydanlara çıkarak, Trump'ın Petro'yu hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, daha önce Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiğini iddia etmiş ve Petro için "Kendisinin dikkatli olması lazım." uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası ABD saldırısı ihtimaline ilişkin ise "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Venezuela, Kolombiya, Diplomasi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro ve Trump'tan Venezuela ve Enerji Üzerine Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı
Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket “pes“ dedirtti Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket "pes" dedirtti
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

08:16
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
07:33
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
06:44
Türkiye’nin yanı başında dev operasyon Ordu, SDG’yi Halep’te kuşattı
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Ordu, SDG'yi Halep'te kuşattı
06:09
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
02:16
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı
Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
23:31
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı
ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 08:44:02. #7.11#
SON DAKİKA: Petro ve Trump'tan Venezuela ve Enerji Üzerine Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.