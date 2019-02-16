Son Dakika Haberleri: Petrol Arama Ruhsatı Kararları

Petrol Arama Ruhsatı Kararları

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 3 şirketin petrol arama ruhsatı talebi reddedildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 3 şirketin petrol arama ruhsatı talebi reddedildi.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin Adıyaman ve Şanlıurfa'da 12 bin 601 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı talebinin reddine karar verilirken, aynı şirketin yine Şanlıurfa'da 24 bin 867 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı talebi de reddedildi.

Ayrıca, Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. AŞ ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yine Şanlıurfa'nın 24 bin 867 hektarlık aynı saha için petrol arama ruhsatı taleplerinin reddine karar verildi.

Söz konusu ruhsat taleplerinin reddiyle ilgili olarak, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 9 ve 10'uncu maddeleri gerekçe gösterildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Maden, Ekonomi
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