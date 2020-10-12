Petrol Ofisi, Baykuş Ödülleri'nde bir araştırma ile iki ödül birden aldı - Son Dakika

Petrol Ofisi, Baykuş Ödülleri'nde bir araştırma ile iki ödül birden aldı

12.10.2020 10:33
Petrol Ofisi, Baykuş Ödülleri'nde bir araştırma ile iki ödül birden aldı, System.String[]

Petrol Ofisi'nin IPSOS ile gerçekleştirdiği "İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık" araştırması, Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından düzenlenen Baykuş Ödülleri'nde hem İnovatif Baykuş, hem de Usta Baykuş kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi'nin IPSOS ile gerçekleştirdiği "İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık" araştırması, Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından düzenlenen Baykuş Ödülleri'nde hem İnovatif Baykuş, hem de Usta Baykuş kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi açıklamasına göre, firmanın son ödülleri TÜAD tarafından araştırmanın iş süreçlerinde ve kararlarında sağladığı katma değer, yarattığı etki ve önemi vurgulamak üzere düzenlenen 8. Baykuş Ödülleri'nden geldi.

Bu yıl 16 farklı kategoride 49 araştırmanın ödüllendirildiği Baykuş Ödülleri'nde Petrol Ofisi, istasyonlarında IPSOS tarafından gerçek müşterilerle gerçekleştirilen "İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık" araştırması ile iki ödül birden aldı.

Söz konusu araştırma kalitatif ve kantitatif araştırma alanında, yenilikçi araştırma yaklaşımlarıyla sektörün büyümesine ya da genişlemesine katkıda bulunan yenilikçi projelerin değerlendirildiği İnovatif Baykuş kategorisinde gümüş ödül aldı. Araştırma ayrıca, fiyat, ambalaj, ürün ve reklam, promosyon, POP ve benzerleri gibi ürün, dağıtım kanalları, iletişim araçlarının ölçümlenerek seçilmesi, optimize edilmesi ve geliştirilmesine yönelik araştırmaları kapsayan Usta Baykuş kategorisinde de gümüş ödüle layık görüldü.

"Müşterilerimizle farklı yöntemlerle ve sürekli konuşuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Beril Alakoç, Petrol Ofisi'nin odağında müşterinin yer aldığını vurgulayarak, "Faaliyet gösterdiğimiz her alanda, attığımız her adımda ilk önceliğimiz müşterilerimiz ve memnuniyetleridir. Bu yaklaşımla, her alanda olduğu gibi pazarlamada da analize ve analitiğe dayalı çalışmalar yürütüyoruz. Bu sistemi de gerçekleştirdiğimiz çok sayıda ve farklı araştırmalarla besliyoruz. Hizmet verdiğimiz, memnuniyetlerini hedeflediğimiz müşterilerimizle farklı yöntemlerle ve sürekli konuşuyoruz. Doğrudan müşterilerimize dokunmayı amaçlayan yenilikçi ve özgün araştırmalarımızdan biri olan İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık araştırmamızın, bu alandaki en önemli STK'lardan birisi tarafından verilen Baykuş Ödülleri'nde iki ödül birden alması, bizler için özel bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi, istasyonlarında kullandığı iletişimlerin müşterilerin gözünde nasıl algılandığını anlamak ve kullandığı görsellerin performansını ölçmek üzere söz konusu araştırmasını gerçekleştirdi. Farklı metodolojilerin kullanıldığı çalışmada göz hareketlerinin takip edilmesiyle analiz edilen eye-tracking ölçümü, istasyondaki trafik akış analizi, müşterilerle derinlemesine görüşmeler ve istasyon çıkışlarında anket çalışması gerçekleştirildi. Müşterilerin istasyon deneyimini anlayarak, onların gözünde ne tür içeriklerin, iletişim materyallerinin dikkat çektiğini aktaran araştırma sonucunda, doğru iletişim yolu ve noktalarını keşfetme fırsatı yakalandı.

Petrol Ofisi, araştırma, Türkiye, söz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi, Baykuş Ödülleri'nde bir araştırma ile iki ödül birden aldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Cari denge ağustosta 4,6 milyar dolar açık verdi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi Gece vakti dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde boynundan bıçaklayarak katletti
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz         
10:26
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu         
09:59
Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada         
09:36
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti         
08:39
Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş         
08:20
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
İrfan Can Kahveci, koronavirüslü biriyle aynı ortamda olduğu için milli takım aday kadrosundan çıkarıldı İrfan Can Kahveci, koronavirüslü biriyle aynı ortamda olduğu için milli takım aday kadrosundan çıkarıldı         
23:59
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 10:41:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol Ofisi, Baykuş Ödülleri'nde bir araştırma ile iki ödül birden aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei