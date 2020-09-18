Petrol ve altın fiyatları yatay

ABD Merkez Bankası (Fed) kararıyla gerileyen değerli metal fiyatları, Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların yeniden eklili olmaya başlamasıyla yeniden yükseldikten sonra 1,950 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubundaki tüm ülkelerin OPEC+ anlaşmasına bağlılıklarını dile getirdiklerini açıklamasının ardından 44 doları aşan Brent petrol de 43 dolara çekildikten sonra bu düzeyde yatay düzeylerde işlem görüyor.