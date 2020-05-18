Petrol yükseliyor, altın zirveden döndü - Son Dakika

Petrol yükseliyor, altın zirveden döndü

Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin yanında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, "Ekonomiyi desteklemede sınırımız yok" yolundaki açıklamaların desteğiyle yükselen talep artışı umutları, petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Petrol yükseliyor, altın zirveden döndü, System.String[]

Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin yanında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, "Ekonomiyi desteklemede sınırımız yok" yolundaki açıklamaların desteğiyle yükselen talep artışı umutları, petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Artan güvenli liman talebiyle ons başına 1,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye tırmanan altın fiyatları ise, gelişmelerle 1,740 dolar düzeylerine çekildi.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6.01 artışla 34.68 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 7.33 artışla uzun süredir ilk kez 30 doları da aşarak 32.04 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.78 artışla 17.12 dolar,

altın, yüzde 0.02 artışla 1,743.81 dolar,

bakır, yüzde 1.80 düşüşle 5,185.50 dolar,

platin, yüzde 3.61 artışla 821.95 dolar,

paladyum yüzde 6.01 artışla 1,990.54 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 385 liraya, çeyrek altın 632 liraya, Cumhuriyet altını da 2,519 liraya geriledi.

Ünlü Menkul Değerler'in, "Ons altın kazanımlarını ileri taşıyor" başlıklı değerlendirmesinde, "Küresel piyasalar yeni haftaya ılımlı bir tonda başlıyor olsa da ABD ile Çin arasındaki gerilimin yanında ekonomiye yönelik endişelerin geçerliliğini koruması ve bu kapsamda ABD ve Euro Bölgesi'nde başta olmak üzere ekonomiye daha fazla desteğin sürekli gündemde kalması değerli metallere pozitif yansıyor. Ekonomilerde aşağı yönlü riskler yüksek seyrederken Fed'in negatif faiz oranlarına sıcak bakmaması ise özellikle altına güçlü alımlar olarak yansıyor. Yeni haftaya kazanımlarını ileri taşıyarak başlayan ons altına teknik açıdan bakıldığında 1750 doların üzerinde kalınması durumunda kısa vadede yükseliş eğiliminin 1800 dolara doğru güç kazanacağını düşünüyoruz" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 05:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol yükseliyor, altın zirveden döndü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı         
23:23
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır         
23:08
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor         
22:45
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı         
22:06
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı         
21:56
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı         
21:53
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek         
21:47
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı         
21:28
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi         
21:01
Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı         
20:38
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak         
20:32
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti         
20:14
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi         
20:02
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak 19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak         
19:57
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi         
19:32
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:29
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak         
19:12
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti         
18:35
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak         
18:10
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı         
18:02
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:59
Çin Devlet Başkanı, Çin Devlet Başkanı, "Çin koronavirüsü sakladı" iddialarına karşı ülkesini savundu         
17:42
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı         
17:41
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi         
17:40
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor         
17:30
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu         
17:22
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı         
17:14
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti         
17:12
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı         
17:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 00:05:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol yükseliyor, altın zirveden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]