Petrov Grip Oldu Filmi - Son Dakika

Petrov Grip Oldu, Sovyet sonrası Rusya'da yaşayan bir çizgi roman sanatçısı ve ailesinin hayatına odaklanıyor. Gripten muzdarip olan Petrov, arkadaşı Igor tarafından uzun bir yürüyüşe çıkarılır. Yürüyüş sürecinde rüya ile gerçek arasındaki sınır gittikçe belirsiz hale gelir. Yavaş yavaş, Petrov'un çocukluk anıları yeniden ortaya çıkıyor ve şimdiki zamanla iç içe geçer.
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Petrovy v grippe (Petrov's Flu)
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Almanya, Fransa, İsviçre, Rusya
Filmin Süresi: 145 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 10.12.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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