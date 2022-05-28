Peugeot 9x8'in ilk yarışı için geri sayım başladı

Peugeot 9x8, temmuz ayında İtalya'nın Monza kentinde yapılacak 2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (FIA WEC) 4. ayağında ilk defa yarışa çıkmaya hazır hale geldi.

Peugeot açıklamasına göre, İtalya'nın dünyaca ünlü Monza Pisti'nde 6 Saat Dayanıklılık Yarışları dünyasında yeni bir dönem başlayacak.

Peugeot 9X8, yaklaşık 1 yıl önce konsept olarak kamuoyuna tanıtılmıştı. 5 ay kadar önce ise ilk pist testi yapıldı ve ardından TEAM PEUGEOT TotalEnergies, Güney Portekiz'deki Portimao'da heyecan verici yeni dayanıklılık yarışçısı Peugeot 9X8'i tanıttı.

Dört tekerlekten çekişli hibrit elektrikli hypercar, 10 Temmmuz' da İtalya'nın Monza kentinde yapılacak 2022 FIA WEC'in 4. ayağında yarışa çıkmaya hazır hale getirildi.

Peugeot'nun, enerji geçiş stratejisinin temel unsurları olan hibrit ve elektrikliye geçiş alanlarındaki teknolojik uzmanlığının vitrini olarak hem şirketin mücadeleci yönünü hem de müşterilere mükemmeli sunma taahhüdünü gözler önüne seren 9X8, Peugeot'nun üç temel değeri olan çarpıcı tasarımlar, motor sporları tutkusu ve teknolojik mükemmelliği bir arada sunuyor.

"2030 yılına kadar Avrupa'da sadece elektrikli olma hedefimiz için motor sporları çok önemli"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, şunları kaydetti:

"Peugeot'nun FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılımı, markanın yaratıcılığının ve motor sporları tutkusunun bir kanıtı. Bu yarış otomobilleri elektrikliye geçiş alanında, yarış pistlerinden yollara teknoloji aktarımında da rol oynayacaklar. Enerji geçişi konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu göstermek için, 2024 yılına kadar tüm ürün gamımızla elektrikliye geçiş yapacağız.

Ayrıca, 2030 yılına kadar Avrupa'da sadece elektrikli olma hedefimize ulaşmak istiyorsak, bu alanda üstün olmamız gerektiğini biliyoruz ve motor sporları bu hedef için çok önemli. Peugeot 9X8 ilk yarışına çıkmadan, mühendisler hibrit sistemi yol otomobillerimizden biri olan Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered'a taşıdı. Diğer örnekler de yolda."

Stellantis Motorsport Direktörü Jean-Marc Finot ise "TEAM PEUGEOT TotalEnergies, Peugeot 9X8 Le Mans Hypercar prototipini yarışlara hazır hale getirdi. Bu iddialı otomobil, markamızın DNA'sını yansıtıyor ve her biri kendi alanında uzman ortaklarımız tarafından desteklenen spor ve tasarım departmanlarımızın bir ürünü. Yarış pistinde başarı ancak becerilerin bir araya getirilmesiyle elde edilebilir." ifadelerini kullandı.

Peugeot Sport Teknik Direktörü Olivier Jansonnie de "Yeni yarış otomobilimizi sunarken geçtiğimiz yaz verdiğimiz sözü tutuyoruz. Peugeot 9X8, Temmuz 2021'de tanıttığımız konseptin fiziksel olarak somutlaşmış hali. Son aylarda karşılaştığımız zorluk iki yönlüydü ve bir otomobil üretip onu son derece zorlu ilk yarışına hazırlamak için bir ekip oluşturmayı içeriyordu.

Monza'daki ilk yarışa sadece haftalar kala, Peugeot 9X8 çeşitli pistlerdeki testlerle hızlanmaya devam ediyor. Ancak gerçek yarışların yerini hiçbir şey tutamaz. Hibrite geçiş ve diğer alanlardaki becerilerimizi göstermek için kendi bünyemizde geliştirdiğimiz hibrit-elektrikli Hypercar'ımızın potansiyelini keşfetmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sportif ve teknolojik mücadelenin sonucu

Peugeot 9X8, Peugeot Sport uzmanları tarafından geliştirilen güç-aktarma sistemine sahip dört tekerlekten çekişli bir yarış prototipi olarak öne çıkıyor. 2,6 litre, bi-turbo, 520 kW, V6 içten yanmalı motor (ICE) arka tekerlekleri ve yüksek performanslı 200 kW elektromotor ön tekerlekleri harekete geçiriyor. Motor gibi, silisyum karbür tabanlı invertör Marelli ile, yüksek voltajlı, 900 voltluk batarya, TotalEnergies/Saft ile ortaklaşa geliştirildi. Bununla birlikte Michelin'den alınan Hypercar sınıfının düzenlemelerine uygun lastikler 9X8'in gücünü yola aktarıyor.

Atletik tasarımıyla Peugeot 9X8, 4 bin 995 metre uzunluğa, 2 bin metre genişliğe ve 1.145 metre yüksekliğe sahip. 1.030 kilogram ağırlığıyla birlikte 90 litrelik yakıt deposunda TotalEnergies'in yüzde 100 yenilenebilir, Excellium Racing 100 yakıtı kullanılıyor.

Matthias Hossann liderliğindeki Peugeot tasarım ekibi ile Olivier Jansonnie yönetimindeki Sport ekibi arasındaki benzersiz iş birliği, kalıpları kıran cesur ve şık bir yarış otomobiliyle sonuçlandı.

Paul Di Resta, Loic Duval, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes, James Rossiter ve Jean-Eric Vergne, 10 Temmuz'da İtalya'nın 6 Saatlik Monza yarışında yarışacak iki ekibi oluşturan pilotlar olarak belirlendi. Ekipler otomobilin test programı tamamlandıktan sonra önümüzdeki haftalarda onaylanacak. İki Peugeot 9X8 daha sonra eylül ayında Japonya'nın 6 Saatlik Fuji ve kasım ayındaki 8 saatlik Bahreyn yarışlarında yarışmaya devam edecek.