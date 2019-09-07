Son Dakika Haberleri: Peugeot'dan eylül ayına özel kampanyalar
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Peugeot'dan eylül ayına özel kampanyalar

1 saat önce

Peugeot binek ve hafif ticari modellerinde finans kampanyaları sunuyor.

Peugeot'dan eylül ayına özel kampanyalar, System.String[]

Peugeot binek ve hafif ticari modellerinde finans kampanyaları sunuyor.

Kampanya kapsamında uluslararası 63 ödüle sahip, yeni nesil Peugeot i-Cockpit ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan Peugeot SUV 3008'in yanı sıra performansı ve dış tasarımı ile "boyut atlatan" Peugeot SUV 5008 modellerinde 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası mevcut.

EAT6 6 ileri tam otomatik şanzıman, cam tavanlı ve Mirror Screen ile Peugeot 208, Hurda indirimi ile 79.000 TL'den başlayan fiyatlarla ve üstelik yüzde 0 faizli kredi kampanyasıyla satışa sunuldu. BlueHDi dizel motor ve EAT6 6 ileri tam otomatik şanzımana sahip Peugeot SUV 2008, 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyasına sahip.

Peugeot i-Cockpit, panoramik cam tavan ve Apple CarPlay ile Peugeot 308, 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Yeni nesil tasarım çizgisi, 7" kapasitif dokunmatik ekranı ve üstün yakıt ekonomisi ile Peugeot 301, Hurda indirimi ile 77 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla ve üstelik yüzde 0 faizli kredi kampanyasına sahip.

Güçlü SUV görünümü, Zenith cam tavan ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile segmentinde kuralları değiştiren yeni Peugeot RIFTER, 45 bin 000 TL için 15 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası kapsamında müşterimeri bekliyor.

Güvenliği testlerle onaylanan ve üstün yakıt ekonomisi sunan yeni Peugeot Boxer Minibüs, 90 bin 000 TL için 24 ay yüzde 0,79 faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor. Üstün yakıt ekonomisi ve efektif yükleme hacimleriyle Peugeot hafif ticari araç modellerinde ise 45 bin 000 TL'ye kadar 15 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

Peugeot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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