Son Dakika Haberleri: PFDK'dan Balıkesirspor'a şok
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PFDK'dan Balıkesirspor'a şok

1 saat önce

PFDK, Afjet Afyonspor özel müsabakasında rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle Balıkesirspor'un iki oyuncusuna 3 maç men cezası ile 6500 TL para cezası verdi.

PFDK'dan Balıkesirspor'a şok, System.String[]
PFDK, Afjet Afyonspor özel müsabakasında rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle Balıkesirspor'un iki oyuncusuna 3 maç men cezası ile 6500 TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

FİFA'dan transfer yasağının kalktığına dair yazı bekleyen ve bu sebeple sezon öncesi halen transfer yapamayan Balıkesirspor'a bir şok da PFDK'dan geldi. Buna göre PFDK Balıkesirspor oyuncusu kaleci Atilla Özmen ve Hırvat stoper Tomıslav Glumac'a 2 Ağustos 2019 tarihinde Afjet Afyonspor ile oynanan hazırlık maçında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketleri nedeniyle iki oyuncuya da üçer maç men ve 6500 TL para cezası verdi.

Balıkesirsporlu Atilla Özmen ve Tomıslav Glumac bu cezalarla birlikte kırmızı-beyazlı takımın bu sezon oynayacağı Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altay karşılaşmalarında forma giyemeyecekler.

Aynı maçta Afjet Afyonspor Kulübü oyucusu Muhammet Serdar Yazıcı'ya da rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 6500 TL para cezası verildi. - BALIKESİR
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Balıkesirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:00 Kaynak: İHA
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