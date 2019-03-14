Pfdk'dan Fırat Aydınus'a 30, Yusuf Bozdoğan'a 10 Gün Men Cezası
39 dakika önce
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında küfürleşen hakem Fırat Aydınus'a 30, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'a ise 10 gün men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
), Yeni Malatyaspor- Başakşehir
maçında küfürleşen hakem Fırat Aydınus
'a 30, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan
'a ise 10 gün men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Süper Lig hakemi Fırat Aydınus ve Süper Lig yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan'ın cezaları belli oldu. Alınan kararlara göre, futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunmaları nedeniyle Aydınus'a 30, Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan, Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:06 Kaynak: İHA
Çöpün Yanına Bırakılan Boş Tabut, Büyük Panik Yarattı
Son Dakika! PFDK, Yardımcısına Küfür Eden Hakem Fırat Aydınus'a 30 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi
Shinji Kagawa, Japonya Milli Takımına Çağrıldı
Kulüpler Birliği'nden Yabancı Kuralı Açıklaması: 15 Mart Milat Olacak